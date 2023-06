Ο Γιάννης το... γύρισε στα ποιήματα (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με χιουμοριστική διάθεση ανάρτησε φωτογραφίες του από τις ατομικές προπονήσεις που κάνει φορώντας την φανέλα της Εθνικής, τονίζοντας ότι από τα ανέκδοτα περνάει πλέον στα ποιήματα.

«Ο Greek freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός και κομψός και οι κινήσεις του είναι απαλές σαν ένα φιλί στο μάγουλο.Περνάω από τα ανέκδοτα στα ποιήματα!», ανέφερε στο χιουμοριστικό του μήνυμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂



I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo