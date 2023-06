Ο Σέξτον ήταν μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Ντόνοβαν Μίτσελ στους Καβαλίερς και έναν χρόνο μετά ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Τζαζ.

Ο έμπειρος γκαρντ, την σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε 48 συμμετοχές με την Γιούτα είχε 14.3 πόντους και 2.9 ασίστ κατά μέσο όρο και πλέον αναμένεται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Utah has made Collin Sexton available in trade talks, per @JakeLFischer pic.twitter.com/O8W7XfwWyY