Ο Γιάννης τιμήθηκε με το βραβείο «Magic Johnson»

Το συγκεκριμένο βραβείο δίνεται στον αθλητή που συνδυάζει την αριστεία στο γήπεδο, με την συνεργασία με τα Μέσα και τους οπαδούς, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να επιλέγεται την φετινή σεζόν.

«Εκτός παρκέ, ο Αντετοκούνμπο δείχνει πάντα έναν αμοιβαίο σεβασμό στους ρεπόρτερ που καλύπτουν το NBA, ενώ είναι πάντα ανοιχτός να μιλήσει», ανέφερε η σχετική ενημέρωση της PBWA.

Ο «Greek Freak» ήταν ένας από τους πέντε φιναλίστ για το συγκεκριμένο βραβείο, μαζί με τους ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Κέβιν Ντουράντ, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

