«Φωτογράφισε» ξανά την παραμονή του στη Μονακό ο Τζέιμς

Ο Αμερικανός άσος, που πριν μερικές ημέρες έγραψε πως θέλει κι άλλους τίτλους με τη Μονακό, τώρα χτύπησε ξανά με νέο ποστάρισμα. Τι ανέφερε σε αυτό;

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τους Τζόρνταν Λόιντ και Έλι Οκόμπο μετά την κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος, έγραψε: «Απλά, χρησιμοποιούμε αυτήν την εικόνα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σεζόν».

Πόσο πιο ξεκάθαρο να το κάνει;



Just use this picture and let’s get ready for next season. https://t.co/cfrJ4urQXD pic.twitter.com/feJgRiTGlB