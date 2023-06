Στη Σιγκαπούρη θα διεξαχθεί το FIBA Intercontinental Cup 2023 με έξι ομάδες

Το διάστημα 21-24 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το FIBA Intercontinental Cup 2023 και θα περιλαμβάνει έξι ομάδες, μεταξύ αυτών και την κάτοχο του BCL, Βόννη. Η διοργάνωση θα έχει δύο ομίλους με τρεις ομάδες στον καθένα. Οι δύο πρώτοι θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε νοκ-άουτ παιχνίδι.

Στον έναν όμιλο θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια του BCL, Βόννη, οι Ζεϊγιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς (Κίνα) και η Αλ Μανάμα (πρωταθλήτρια της West Asia Super League). Στον αλλον ομιλο θα παρουν μερος οι Team Ignite (G League), οι Σέσι Φράνκα (πρωταθλήτρια του BCL Americas) και η Αλ Αχλί (πρωταθλήτρια BAL).

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Singapore Indoor Stadium», το οποίο διαθέτει χωρητικότητα 12.000 θέσεων.

🚨 The field for the FIBA #IntercontinentalCup in 𝓢𝓲𝓷𝓰𝓪𝓹𝓸𝓻𝓮 is set! Who will be crowned? 👑 pic.twitter.com/zZfkdanYO3