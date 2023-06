Ετοιμάζεται για το Νο. 1 του Draft ο Ουεμπανιάμα - Έφτασε στις ΗΠΑ και γνώρισε την αποθέωση

Με το NBA Draft στις 22 Ιουνίου να είναι προ των πυλών, ο Ουεμπανιάμα προσγειώθηκε στην Νέα Υόρκη, εν μέσω… αποθέωσης. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αναμένεται να τον επιλέξουν στο Νο.1 και σκοπεύουν να δημιουργήσουν το ρόστερ της ομάδας γύρω από αυτόν.

Ο Γάλλος σταρ κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο φωτογραφήθηκε με δεκάδες θαυμαστές του, ενώ δεν παρέλειψε να υπογράψει και αυτόγραφα. Αν μη τι άλλο, ο 19χρονος παίκτης ύψους 2.19 έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες και ο κόσμος του NBA ανυπομονεί να τον δει κάτω από τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς.

