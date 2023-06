«Ενδιαφέρεται για τον Ζούσμαν η Χάποελ Ιερουσαλήμ»

Ο Ισραηλινός φόργουορντ, με πολωνικό διαβατήριο, αγωνίστηκε την φετινή σεζόν με την φανέλα της Άλμπα Βερολίνου. Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της για τον 25χρονο παίκτη.

Σε 34 αγώνες στην Euroleague μέτρησε 6.8 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 21:37 λεπτά συμμέτοχης μέσο όρο.

Hapoel Jerusalem made an offer to ALBA Berlin for Yovel Zoosman according to my colleague @rupertfabig.#EuroLeague pic.twitter.com/3s10NJIG0c