Το «ευχαριστώ» του Χαντς στον ΠΑΟΚ με ειδική αναφορά στον Λυκογιάννη 

Ο λόγος για τον Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος ευχαρίστησε τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, συμπαίκτες, προπονητές, σταφ, φιλάθλους, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στον πρώτο του προπονητή στη φετινή σεζόν με τον Δικέφαλο, τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος και τον έφερε στην ομάδα.

«Σε ευχαριστώ κόουτς Λυκογιάννη που πίστεψες σε μένα. Δούλεψα σκληρά όλη τη σεζόν. Μου έδωσε την ευκαιρία και την άρπαξα. Η πρώτη μου μεγάλη χρονιά στην Ευρώπη» έγραψε στα social media o 24χρονος Αμερικανός ταλαντούχος γκαρντ, που είχε φέτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ 13,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο σε όλες τις διοργανώσεις και σε σύνολο 40 αγώνων.

