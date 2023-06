Άνταμς: «Νομίζουν ότι είμαι ο… Αντετοκούνμπο»

Στη χώρα μας βρίσκεται για διακοπές ο Τζέιλεν Άνταμς. Ο παίκτης της Μακάμπι αποφάσισε να χαλαρώσει στην Ελλάδα, προτού επιστρέψει σε ρυθμούς προπονήσεων και αγώνων.

Όμως , απ’ ότι υποστηρίζει ο ίδιος δεν έχει την ευκαιρία να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί γιατί στη χώρα μας τον μπερδεύουν για τον… Αντετοκούνμπο και τον σταματούν στον δρόμο για selfies και αυτόγραφα.

They Think I’m Antetokounmpo Out Here In Greece. Stoping Me For Pictures & Giving Me Special Treatment 😂😂 I’ll Take It !