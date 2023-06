Ουεμπανιάμα: «Θα παίξω… λίγο στο summer league»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ. Ο Γάλλος αναμένεται να είναι η πρώτη επιλογή του φετινού draft από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και στα «Σπιρούνια» επικρατεί… τρέλα γι αυτήν την επιλογή.

Μάλιστα ο Ουεμπανιάμα ύστερα από ερώτηση που του έκανε ο φόργουορντ των Κινγκς, Τσίμα Μονέκε, για το αν θα βρεθεί στο summer league απάντησε… περίεργα. «Για.. λίγο» είπε ο 19χρονος παίκτης.

Ο Ουεμπανιάμα στη γαλλική λίγα, τη σεζόν που τελείωσε, είχε 17.3 πόντους και 9.2 ριμπάουντ μέσο όρο.

"Are you gonna play in Summer League?"



Victor Wembanyama: "A little bit." 🤏🏽 👀



(h/t @SpursNation_SA)pic.twitter.com/IXKEqkbdaa