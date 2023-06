Το «πικάρισμα» του Κλάιμπερν στους οπαδούς της Φενέρ και η... απάντηση του Μάικ Τζέιμς (pic)

Η κόντρα των δύο ομάδων ξεκίνησε στη διάρκεια της σεζόν και κορυφώθηκε στη σειρά των ημιτελικών, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να βρίσκει την ευκαιρία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Εφές για να πικάρει τους οπαδούς της Φενέρ.

«Φίλοι της Φενέρ… Τι κάνετε απόψε; Το γόνατό μου είναι μία χαρά, σας ευχαριστώ για τις θετικές σας σκέψεις… Ελάιτζα Μπράιαντ τι γίνεται; Για που είμαστε απόψε;», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση ο Κλάιμπερν.

Κάτω από την δημοσίευση του, ωστόσο έκανε την εμφάνισή του ο Μάικ Τζέιμς που έδωσε επική απάντηση για την... σχολή που έχει δημιουργήσει.

«Βλέπω ότι χρησιμοποιείς τη σχολή… Μάικ Τζέιμς στα social media», ανέφερε ο γκαρντ της Μονακό, με τον Κλάιμπερν να απαντά εκ νέου με emoticon που γελάνε.

I c u turning to the Mike James school of social media lol