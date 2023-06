Φρενίτιδα στο Σαν Αντόνιο για τον «Texas Boy» Ουεμπανιάμα (pic)

Εκτός από την... τρέλα του κουρέματος που απεικονίζει τον «Ουέμπι», οι φίλοι των Σπερς πλέον καλωσορίζουν το «Texas Boy», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και με πινακίδες στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, γνωστός ράπερ και φίλος των Σπερς έφτιαξε μια πινακίδα που αναγράφει: «Ο Μάικ Ντάιμς καλωσορίζει τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα στο Σαν Αντόνιο. Είσαι και επίσημα Texas Boy».

Wemby is officially a Texas Boy 🔥



Mike Dimes welcomes the young 🐐 to Texas pic.twitter.com/dUwhs1lljh