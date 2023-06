Ενισχύθηκε με Αρνόκουρο η Μεγαρίδα

Παίκτης της Μεγαρίδας θα είναι για τη νέα σεζόν στην Elite League ο 23χρονος φόργουορντ Γιώργο Αρνόκουρο, ο οποίος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε κατέλαβε με τον Πανερυθραϊκό την 4η θέση στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ψηλώνουμε» με Αρνόκουρο!

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C.είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Giorgos Arnokouros

Ο Γιώργος, 22 ετών (12/2000), 2,04 αγωνίζεται στις θέσεις forward/center και ξεκίνησε το μπάσκετ από τις Ακαδημίες του Αρίωνα το 2005, για να ακολουθήσει η παρουσία του στον Αθηναϊκό. Από το 2013 μέχρι το 2018 βρέθηκε στον ΑΟΝΑ και τότε έδειξε τα μεγάλα σημάδια του σπουδαίου ταλέντου του. Το 2018 και για μία διετία φόρεσε τη φανέλα της Δάφνης Δαφνίου, με την οποία αρχικά πανηγύρισε την άνοδο από τη Β’ Εθνική στην Α2 και ακολούθως την επόμενη σεζόν πήρε τις πρώτες του εμπειρίες στην. Την επόμενη χρονιά ξανά στην Elite League και το Μαρούσι και την σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τον Πανερυθραϊκό, με τον οποίο μέτρησε 6 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο και έφτασε μέχρι το Final 4 της Elite League, όπου για έναν μόλις αγώνα δεν πανηγύρισε την άνοδο στην Basket League.

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές της χώρας μας, με συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21.

Ο Γιώργος αποτελούσε διακαή πόθο του coach και τον καλωσορίζουμε στην ευχόμενοι να συνεχίσουμε να «ψηλώνουμε» από κοινού στην πορεία μας στην Elite League.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ως μέλος της ΝΕΜ, ο Γιώργος Αρνόκουρος δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια των Μεγάρων. Είναι ένας υγιής σύλλογος και με έκανε να νιώσω πολύ άνετα από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Το πλάνο που μου έδειξε η ομάδα ήταν αρκετά πειστικό και σε συνδυασμό με τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία του συλλόγου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να έρθω στην ομάδα.

Εύχομαι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας και να είναι μια υγιής χρόνια».

Welcome George and follow the making new memories for all of us!».