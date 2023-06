Μπάγερν: «Τελειώνει» του Μπολμάρο

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι ο Λεάντρο Μπολμάρο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα της Γερμανίας μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας της με τον Πάμπλο Λάσο, αναμένεται να ανακοινώσει τη συμφωνία της με τον Μπολμάρο αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την ομάδα της Τενερίφης.

Done deal ✍️! Leandro Bolmaro has signed with Bayern Munich according to my information.



The 22 year old Argentinian already met with Pablo Laso and will come to Munich from Tenerife, where he finished the season.#easycreditBBL #EuroLeague pic.twitter.com/r0VRu8gnP0