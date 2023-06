Πουλάει τους Σάρλοτ Χόρνετς ο Τζόρνταν

Στην τελική ευθεία της πώλησης των Σάρλοτ Χόρνετς βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του Άντριαν Βοιναρόφσκι, βρίσκεται πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Γκέιμπ Πλότκιν και τον Ρικ Σναλ, έτσι ώστε να πάρουν στα χέρια τους το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας.

Έτσι ο Μάικλ Τζόρνταν αναμένεται να βάλει τέλος στην παρουσία του στην ομάδα, μετά από 13 χρόνια.

