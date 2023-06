Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος: Ο Ντανλίβι στη θέση του Μάιερς

Ένα από τα μεγαλύτερα φετινά προβλήματα για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος, αυτό το καλοκαίρι, ήταν η αντικατάσταση του Μπομπ Μάιερς. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά «έχτισε» τη μεγάλη ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ αποφάσισε να αποχωρήσει και στο κλαμπ σήμανε συναγερμός.

Η λύση όμως βρέθηκε άμεσα, μιας και όπως ανακοινώθηκε νέος GM στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ αναλαμβάνει ο Μάικ Ντανλίβι.

Ο παλαίμαχος NBAer εργάζεται στους «μαχητές» από το 2018 όταν είχε προσληφθεί ως σκάουτερ. Το 2019 είχε αναλάβει βοηθός τζένεραλ μάνατζερ και το 2021 πήρε την προαγωγή και έγινε αντιπρόεδρος.

ESPN Sources: Golden State Warriors executive Mike Dunleavy Jr., has agreed to a deal to become the franchise’s new general manager. Dunleavy Jr. — who had a 15-year NBA playing career — is elevating in the front office to replace Bob Myers who stepped down after four titles. pic.twitter.com/XNdm0oDKnL