Ο Τζοέλ Εμπίντ βρέθηκε στο Καμερούν και πέρασε αρκετή ώρα με μικρούς θαυμαστές του. Μάλιστα ο παίκτης των Σίξερς δεν είπε όχι σε μια ποδοσφαιρική… πρόκληση και λίγο έλειψε να μαγέψει τα πλήθη και με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ψαλιδάκι που επιχείρησε βρήκε.. αέρα, αλλά αυτό δεν τον πτόησε να χαρίσει απίστευτες στιγμές στους μικρούς θαυμαστές του.

No way did I just see Embiid go for a bicycle kick 😭😭 pic.twitter.com/8JjIRxGktP