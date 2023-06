Συγχαρητήρια ΠΑΕ Ολυμπιακού και Ερασιτέχνη για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός πήρε την σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-1 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά.

Η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης έστειλαν μέσω ανακοινώσεων τα συγχαρητήριά τους προς το τμήμα του μπάσκετ.

ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ, νικώντας στους τελικούς της Basket League τον Παναθηναϊκό και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα για το νέο της επίτευγμα. Πραγματοποιώντας έτσι το δεύτερο σερί νταμπλ στην Ελλάδα, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, σε μία σεζόν στην οποία ο σύλλογος ξεπέρασε τους 300 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα»

Ερασιτέχνης:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος! Η επιτυχία αυτή αντανακλά στη δύναμη, το πάθος και τη σκληρή δουλειά που επιδείξατε όλη τη σεζόν. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση που μας προσφέρατε και για το γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά... θα τους μείνουμε αξέχαστοι. Το δεύτερο διαδοχικό νταμπλ και το απόλυτο των πέντε εγχώριων τίτλων από τη στιγμή της κάθαρσης του ελληνικού μπάσκετ, αποτελούν πλήρη δικαίωση για την «ερυθρόλευκη» οικογένεια! Το «μέχρι τέλους» είναι μόνο η αρχή...»

🔴⚪🏆 Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του δεύτερου συνεχόμενου νταμπλ! / Congratulations to @Olympiacos_BC for winning the championship and the second consecutive double!#Olympiacos #Family #Basketball… pic.twitter.com/HcyWme3RUH