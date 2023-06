Δύο άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Νάγκετς

Νέοι πυροβολισμοί στο Ντενβερ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νάγκετς. Συγκεκριμένα, κατά την παρέλαση των πρωταθλητών στην πόλη, δύο άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμό, όπως επιβεβαίωσε και η αστυνομία του Ντενβερ με ανάρτησή της στα social media.

«Το DPD ερευνά πυροβολισμό στην περιοχή 17th & Curtis. Εντοπίστηκαν δύο θύματα. Άγνωστη κατάσταση αυτή τη στιγμή» αναφέρει η ανακοίνωση.

