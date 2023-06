Και στη λίστα της Μονακό ο Φρανσίσκο

Ομάδες της Euroleague έχουν προσεγγίσει τον 25χρονο Γάλλο διεθνή γκαρντ, δείχνοντας να πιστεύουν στις ικανότητές του με την μπάλα στα χέρια.

Έτσι, μετά τη Βιλερμπάν και η Μονακό έχει στη μεταγραφική της λίστα τον Φρανσίσκο, ο οποίος στη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη είχε 13,4 πόντους, 5,4 ασίστ, 2,7 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε σύνολο 40 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις (Ευρώπη και Ελλάδα).

Το βέβαιο είναι πως ο Γάλλος άσος δε θα συνεχίσει στο Περιστέρι, έχοντας να εξετάσει μεγάλες προτάσεις για να συνεχίσει στο επόμενο επίπεδο την καριέρα του και να εξελιχθεί.

Source SDNA: as we have mentioned, ASVEL Basket @LDLCASVEL has made an offer to Sylvain Francisco who had a very good season with Peristeri @peristeribc. Francisco, however, is also on Monaco's @ASMonaco_Basket list.