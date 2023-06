Η επιθυμία για συνεργασία και τη νέα σεζόν -υπήρχε εξάλλου διετές συμβόλαιο με ρήτρα αποχώρησης- ήταν δεδομένη και πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, επιβεβαιώνεται.

Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, με την τετραετή θητεία στο ΝΒΑ, είχε φέτος στη Euroleague 6,4 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 30 αγώνων.



Αs @Urbodo had revealed, Isaac Bonga would choose to stay at Bayern. Now it's final @SdnaGr