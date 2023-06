Ο Κέσλερ των Τζαζ στην Team USA για το Παγκόσμιο

Ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Ουόκερ Κέσλερ, δεσμεύτηκε να παίξει για την ομάδα των ΗΠΑ στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA, ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN.

Ο ύψους 2,16μ. Κέσλερ, ολοκλήρωσε τη rookie σεζόν του με μέσο όρο 9,2 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,3 τάπες σε 23 λεπτά ενώ αγωνίστηκε σε 74 ματς. Ο 21χρονος άσος, ήταν στην All-Rookie First Team και κατετάγη τρίτος στην ψηφοφορία για το ΝΒΑ Rookie of the Year.

Ο Κέσλερ αποτελεί την ένατη προσθήκη της Team USA μετά τους Τζέιλεν Μπράνσον, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, Άντονι Έντουαρντς, Όστιν Ριβς, Μπράντον Ίνγκραμ, Μικάλ Μπρίτζες, Μπόμπι Πόρτις και Τζάρεν Τζάκσον.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2023 θα διεξαχθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Η πρετοιμασία της Team USA θα ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου στο Λας Βέγκας και θα ακολουθήσει φιλικός αγώνας με το Πουέρτο Ρίκο στις 7 Αυγούστου. Στη συνέχεια η ομάδα θα πραγματοποιήσει περιοδεία δύο εβδομάδων στην Ισπανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα αντιμετωπίσει και την Εθνική Ελλάδας (18 Αυγούστου).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας, την Νέα Ζηλανδία και την Ιορδανία.