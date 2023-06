Οι Μιλγουόκι Μπακς κάνουν... μπάσιμο για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπιλ

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Σαμς Χαράνια, ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του πολύπειρου γκαρντ είναι και οι Μιλγουόκι Μπακς, που θα κινηθούν ζεστά για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Για τον Μπιλ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τους Μαϊάμι Χιτ, που θεωρούν ότι ο 29χρονος γκαρντ είναι η προσθήκη που θα τους ανεβάσει επίπεδο ενόψει της νέας σεζόν.

Τη φετινή σεζόν, ο Μπιλ κατέγραψε 23,2 πόντους και 5,4 ασίστ σε 50 παιχνίδια της regular season, ενώ, στα έντεκα χρόνια που βρίσκεται στη Λίγκα, μετράει 22,1 πόντους, 4,3 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ μέσο όρο σε 695 παιχνίδια.

Story at @TheAthletic: Bradley Beal, Wizards expected to work together on a trade should team officials elect to reset roster – with the Eastern Conference champion Miami Heat set to emerge as a prominent potential suitor: https://t.co/TusCHSm6P3