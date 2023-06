Το... μήνυμα του Γιάννη και του γιου του στον νέο κόουτς των Μπακς! (pic)

Ο σταρ της ομάδας του Μιλγουόκι έχοντας τελειώσει τις υποχρεώσεις του στο NBA, προπονείται σκληρά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική ομάδα.

Φαίνεται πάντως, πως για τις καθημερινές προπονήσεις του έχει προσλάβει έναν... πολύ καλό βοηθό. Ο γιος του, Λίαμ, είναι παρών σε κάθε προπόνηση μαζί του και σήμερα είχε την δυνατότητα μάλιστα να γνωριστεί με τον προπονητή της ομάδας του μπαμπά του, Έντριαν Γκρίφιν.

Ο Γιάννης «πόσταρε» στο twitter τη φωτογραφία του γιου του με τον νέο του προπονητή, γράφοντας με χιουμοριστική διάθεση: «Καλώς ήρθες στην οικογένεια κόουτς»!

Welcome to the family coach 🙏🏾💪🏾😂 pic.twitter.com/HmmVj4Ozsm