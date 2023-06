Απολαυστικός Γιόκιτς: Τσέκαρε το κινητό του για μήνυμα από τον Τζόκοβιτς και το έκλεισε γιατί είχε γεμίσει

Οι Γιόκιτς και Τζόκοβιτς πρωταγωνιστούν στην αθλητική επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, ενώ διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις. Μετά από κάθε τελικό είχε γίνει... συνήθεια στον Γιόκιτς να λαμβάνει μηνύματα από τον κορυφαίο τενίστα.

Στην αρχή ο άσος των Ντένβερ Νάγκετς ξαφνιαζόταν, αλλά έγινε το γούρι του. Μετά την κατάκτηση του NBA και την ανάδειξή του MVP των τελικών, ο Γιόκιτς δεν πρόλαβε να τσεκάρει αν έλαβε τα συγχαρητήρια του Νόλε.

Όταν πήγε να τσεκάρει το κινητό του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Σέρβος σταρ είδε τον αριθμό των μηνυμάτων που έχει δεχτεί, έβρισε και είπε ότι θα κλείσει το κινητό του.

Δείτε τη στιγμή που ο Γιόκιτς βλέπει πόσα μηνύματα έχει δεχτεί στο κινητό του:

Jokic checks his phone to see if Novak Djokovic texted him, scrolls for a few second

"ah f*ck"

"How many texts do you have"

Jokic: "a lot, I'm going to turn off the phone" pic.twitter.com/Ic4AaDnNtw