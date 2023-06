Οριστικό: Διαθέσιμος για το game 5 των τελικών του NBA ο Χίρο

Ο γκαρντ των Χιτ αναγκάστηκε να χάσει μεγάλο μέρος των φετινών playoffs, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο game 2 με τους Μπακς, ωστόσο όπως ενημέρωσε το Μαϊάμι, θα είναι διαθέσιμος για το game 5 των NBA Finals.

Οι Χιτ βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο αφού οι Νάγκετς έχουν κάνει το 3-1 στη σειρά και απέχουν μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Χίρο να φωνάζει «παρών» στην κρίσιμη αναμέτρηση όπου το Μαϊάμι «παίζει την ζωή του».

UPDATE: Coach Spo says Tyler Herro will be available for tonight’s game.