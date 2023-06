Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τα πολλά του προβλήματα στο Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και έχασε 75-52.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης παραδέχτηκε με μήνυμά του στο twitter την κακή βραδιά των «πρασίνων» και έδωσε σύνθημα νίκης για το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

«Παίξαμε σκ@@@. Πάμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε στο Twitter ο 28χρονος πάουερ φόργουορντ.

We played like shit today… Let’s go to the next one!!!