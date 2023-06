Με καθυστέρηση 45 λεπτών το Χάποελ - Μακαμπι

Πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού μεταξύ Χαποέλ και Μακάμπι οι οπαδοί των γηπεδούχων προσπάθησαν να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα. Και τα κατάφεραν.

Όμως, οι καπνοί από τα καπνογόνα δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ξεκινήσει με 45 λεπτά καθυστέρηση.

Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική μέσα στο γήπεδο με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μην έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και να αποσυρθούν στα αποδυτήρια.

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτή την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν και είμαι αποφασισμένος να κάνω ότι χρειαστεί για να μην ξαναπαρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο. Θα ζητήσω να επιβληθούν οι πιο σκληρές τιμωρίες» είπε ο πρόεδρος της Λίγκας Άρι Στέινμπεργκ.

