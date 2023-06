Τάκερ: «Είμαι… κοινωνικός λειτουργός και παίρνω λίγα»

Σε μια δήλωση που έκανε αίσθηση προχώρησε ο Πι Τζέι Τάκερ.

Ο παίκτης των Σίξερς τόνισε ότι τα 11 εκατομμύρια δολάρια που παίρνει τον χρόνο είναι λίγα για την… κοινωνική λειτουργία που προσφέρει.

«Γι' αυτό δεν πληρώνομαι αρκετά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως είμαι... κοινωνικός λειτουργός και ρολίστας στο ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του.

Φέτος στους Σίξερς είχε μόλις 3.5 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, αλλά ο Ρίβερς τον άφηνε στο παρκέ περίπου 25 λεπτά.

