«Φαβορί για τον πάγκο της Εφές ο Ερντέμ Καν»

Με τον Εργκίν Άταμαν να αποχωρεί από την Εφές για τον Παναθηναϊκό, οι δύο φορές πρωταθλητές Ευρώπης το 2021 και το 2022 να αναζητούν τον διάδοχο του 57χρονου κόουτς και τα ξένα Μέσα να θεωρούν ως πιο πιθανό για την θέση τον Ερντέμ Καν.

Βασικό φαβορί για να αναλάβει την θέση στον πάγκο της Εφές είναι ο 42χρονος Τούρκος προπονητής, ο οποίος την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην τεχνική ηγεσία της Τουρκ Τέλεκομ που έφτασε στον τελικό του περασμένου EuroCup και ηττήθηκε από την Γκραν Κανάρια με σκορ 71-67.

Ο ίδιος αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και έχει υπάρξει στο παρελθόν βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

What a season it has been for Erdem Can and @TT_basketbol who is named the 2022 - 2023 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 🧠 👏



