Ο ΜακΓκρέγκορ έστειλε την μασκότ των Χιτ στο νοσοκομείο! (vid)

Ο διάσημος αθλητής του UFC, βρέθηκε στο Kaseya Center για να παρακολουθήσει τον τέταρτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και του Ντένβερ Νάγκετς και στη διάρκεια του ημιχρόνου συμμετείχε σε ένα τελετουργικό με την μασκότ των γηπεδούχων.

Το... σενάριο προέβλεπε μάχη του ΜακΓκρέγκορ με την μασκότ, όμως η γροθιά του Ιρλανδού ήταν αρκετή δυνατή, με αποτέλεσμα η μασκότ των Χιτ να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε όλο το βράδυ προτού πάρει εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου!

The Miami Heat mascot, Burnie, was sent to the ER last night after taking a hit from UFC fighter Conor McGregor during a midgame bit in Game 4 of the NBA Finals, per @sam_amick.



The man has since been released from the hospital and is “doing well”.pic.twitter.com/lDRlOK9Aaz