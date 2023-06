Ο Μαλόουν... τρόλαρε τον Γιόκιτς: «Μας απογοήτευσες» (vid)

Οι Νάγκετς έκαναν το 3-1 μέσα στο Μαϊάμι και έχουν μπροστά τους τρία match ball για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ. Κομβικότερος όλων γι αυτήν την εξέλιξη ο Νίκολας Γιόκιτς που και στη σειρά των τελικών κάνει πράγματα και… θαύματα.

Όμως αυτή τη φορά ΔΕΝ έκανε triple double και ο προπονητής του βρήκε την ευκαιρία να τον τρολάρει.

«Νίκολα, μας απογοήτευσες. Δεν έκανε triple-double» είπε αστειευόμενος Μάικ Μαλόουν, διαβάζοντας τα στατιστικά του Γιόκιτς και βάζοντάς του την... καδένα του MVP.

"Congratulations...we're not celebrating though."



Coach Malone shouts out several Nuggets in the locker room after Denver's Game 4 win to go up 3-1!

(via @nuggets)



Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABCpic.twitter.com/oRyprY9Hzz