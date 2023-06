Σε ανταλλαγή draft pick προχώρησαν οι Νάγκετς εν μέσω τελικών

Η ομάδα του Ντένβερ προηγείται με 2-1 των Χιτ και θέλουν ακόμα δύο νίκες για την κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου κοιτούν και την επόμενη μέρα, κάνοντας μια κίνηση στα draft τόσο του ερχόμενου καλοκαιριού, όσο και του επόμενου.

Η έτερη ομάδα που εμπλέκεται είναι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, υπήρξε η εξής συμφωνία: Οι Νάγκετς θα επιλέξουν στο νούμερο 37 του φετινού draft αλλά και στον δεύτερο γύρο το 2024, ενώ οι Θάντερ θα έχουν την επιλογή στον πρώτο γύρο του 2029!

NBA Finals trade: The Denver Nuggets are acquiring the least favorable of Oklahoma City's first-round picks in 2024, the 37th pick in the 2023 draft and 2024 second-round pick for a protected 2029 first-round, sources tell ESPN.