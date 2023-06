Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε sold out για το ματς τίτλου απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2.

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις θα έχει τη θερμή συμπαράσταση του κοινού και τη δύναμη της έδρας για να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ η Ρίτας από την πλευρά της θέλει το μπρέικ για να διατηρήσει τα σκήπτρα.

