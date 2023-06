Ο Ιτούδης πήγε στη συνέντευξη με laptop: «Ίσως οι διαιτητές έβλεπαν άλλο ματς»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι διαιτητές είχαν διαφορετικά κριτήρια σήμερα. Σε ένα τόσο σημαντικό ματς με τόσους ποιοτικούς παίκτες, οι 32 βολές από τη μία πλευρά και οι 10 από την άλλη εγείρουν ερωτηματικά.

Θέλω να πάω πίσω στο δεύτερο ματς. Ένας παίκτης της Εφές έκανε δύο φορές χειρονομία προς την κερκίδα και δεν τιμωρήθηκε. Στο ματς με την Τόφας ο Γκούντουριτς δέχτηκε τεχνική ποινή για τη δική του χειρονομία. Υπήρχαν 0.3" μετά το τρίποντο του Κλάιμπερν και δεν μας τα έδωσαν.

Ο Εμπαγιέ ήταν στο ριμπάουντ. Ο Νάιτζελ ακουμπάει την μπάλα. Ίσως οι διαιτητές έβλεπαν άλλο παιχνίδι. Βλέπετε; Υπάρχει κάθετη κίνηση. Ποιος κρατάει το χέρι του Νάιτζελ; Ο Εμπαγιέ. Σφύριξαν αμυντικό φάουλ σε αυτή τη φάση. Το σκορ ήταν στο 93-91.

Είχα έναν παίκτη στο πλάι για αλλαγή. Δεν επέτρεψαν την αλλαγή. Δεν ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, αλλά υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές σήμερα. Θα υπάρξουν πολλοί που θα μας δώσουν δίκιο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και ελπίζω να μην παρεξηγήσετε αυτό που κάνω.

Συγχαρητήρια στην Εφές. Έχουν εξαιρετική ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή, αλλά παίζουμε κι εμείς μπάσκετ».

Dimitris Itoudis brought his laptop to the postgame interview to show everyone the mistakes made from the referees in Game 3 of the Turkish League semi-finals😳pic.twitter.com/cxEYajSnDV