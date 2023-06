MVP Βεζένκοφ και καλύτερο αμυντικό τον Ουόκαπ ανέδειξε η Ένωση Παικτών Euroleague

«Ο πιο κυριαρχικός αμυντικός παίκτης με τη μεγαλύτερη επιρροή στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας του» έγραψε η Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκα, δίνοντας τον άτυπο αυτό τίτλο στον Αμερικανό και ελληνοποιημένο πλέον γκαρντ του Ολυμπιακού.

Παράλληλα η Ένωση έβγαλε MVP, συμφωνώντας εδώ με την Euroleague, τον Σάσα Βεζένκοφ, αναφέροντας: «Η καλύτερη ατομική απόδοση με τη μεγαλύτερη επίδραση στη συνολική εικόνα της ομάδας του».

Παράλληλα ανέδειξε καλύτερο νέο παίκτη τον Γιαμ Μαντάρ της Παρτιζάν, ενώ πιο βελτιωμένος παίκτης βγήκε ο Νάιτζελ Χέις της Φενερμπαχτσέ και καλύτερος 6ος παίκτης ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έγινε ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού που κερδίζει σχετική τιμητική βράβευση από την ELPA.

