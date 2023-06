Παναθηναϊκός: Τίμησε τη μνήμη του Ντράζεν Πέτροβιτς

Τριάντα ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη στιγμή που ο Ντράζεν Πέτροβιτς «έφυγε» από κοντά μας. Από τη στιγμή που το μοιραία εκείνο τροχαίο δυστύχημα, άφησε όλους τους λάτρεις της πορτοκαλί «Θεάς» με το μεγαλύτερο «αν» της ιστορίας. \

Τι θα είχαμε ζήσει ΑΝ ο Ντράζεν Πέτροβιτς ζούσε και είχε έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά δε ξέχασε τον σπουδαίο αυτόν παίκτη, τιμώντας τη μνήμη του.

In memory of the "Croatian Mozart" ⭐️



Dražen Petrović • 22/10/1964 - 07/06/1993 🙏#paobc pic.twitter.com/RucdXQryjq