«Ο μπαμπάς σου δε θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Pivot ο σούπερ σταρ των Φίνιξ Σανς μίλησε και για την δύσκολη πλευρά του αθλητισμού. Για όλα τα… ψυχολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές του δικού του βεληνεκούς. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.

Μάλιστα, ο Κρις Πολ στάθηκε και σε ένα περιστατικό με την 10χρονη κόρη του, που στιγμάτισε τόσο τη μικρή, όσο και τον ίδιο.

«Είναι δύσκολο για εμένα, αλλά ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους γύρω μου. Ειδικά την σύζυγό μου» δήλωσε αρχικά ο Πολ όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχεται, για να προσθέσει: «Η σύζυγός μου πρέπει να αντέξει αυτά τα ξενύχτια που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και βέβαια περνάνε δύσκολα και τα παιδιά μου» είπε αρχικά και αναφέρθηκε στην κόρη του «Η κόρη μου έχει την πιο γλυκιά ψυχή που θα γνωρίσεις. Είναι όμως σε μία ηλικία, που στο σχολείο τα παιδιά λένε τρελά πράγματα. Έτσι ένα παιδί στο σχολείο της έλεγε διάφορα πράγματα, μέχρι που της είπε 'ο μπαμπάς σου δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα'. Είναι ξεχωριστή. Δεν αντέδρασε, αλλά όταν μπήκε στο αμάξι με πήρε τηλέφωνο και ήταν αναστατωμένη, στεναχωρημένη. Αυτό με ανάγκασε να έχουμε μία κουβέντα και να της πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα και κάποιοι που απλώς μιλάνε».

"[My daughter] at the age now where at school kids talk crazy to her. She had a little boy at school that said some reckless stuff to her was like, 'Your daddy ain't never gon' win no championship.'"



