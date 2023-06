Καλύτερος 6ος παίκτης ο Κώστας Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας διακρίθηκε από την ELPA (Ένωση Παικτών) της EuroLeague ως ο 6ος καλύτερος παίκτης της Λίγκας.

Ο Σλούκας για μία ακόμα φορά αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της ομάδας του και ήταν ένας εκ των σημαντικότερων παραγόντων για να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ως εκ τούτου, η ELPA (Ένωση παικτών) τον ανέδειξε ως τον κορυφαίο 6ο παίκτη για φέτος, ενώ όσον αφορά τις clutch στιγμές, ο Σέρχιο Γιουλ πήρε την πρωτιά.

2023 ELPA Players’ Choice Award “MOST CLUTCH PLAYER” goes to @23Llull 🙌



