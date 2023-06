Γιουλ: Ο πιο cluch παίκτης της Euroleague

Το φινάλε της φετινής Euroleague μάλλον θα το μνημονεύουμε για πολύ καιρό ακόμα. Το buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ επί του Ολυμπιακού, με το οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το 11ο ευρωπαϊκό της πρωτάθλημα, θα μείνει στην ιστορία και θα θυμίζει σε όλους ότι ο Ισπανός είναι ο πιο cluch παίκτης της διοργάνωσης.

Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά το λένε και οι ίδιοι οι παίκτες. Συγκεκριμένα, η Ένωση παικτών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ανέφερε πως ο παίκτης της Ρεάλ είναι «ο παίκτης που έχει την καλύτερη απόδοση υπό πίεση και όταν οι αγώνες κρέμονται σε μία κλωστή».

2023 ELPA Players’ Choice Award “MOST CLUTCH PLAYER” goes to @23Llull 🙌



🔎 A player that best performed under pressure and when the games were on the line.



🎨 by @annnnnnnadesign

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/ppKHmlxv9v