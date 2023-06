Τζαμπάρ: «Αξίζουν συγχαρητήρια στον Λεμπρόν, αλλά ζηλεύω τον Κόμπι»

Σε έναν τοίχο της γειτονιάς Koreantown στο Λος Άντζελες έκανε την… εμφάνισή της μια «ασύλληπτη» τοιχογραφία. Μια τοιχογραφία με τα πρόσωπα όλων των μεγάλων μορφών που φόρεσαν τη φανέλα των «Λιμνανθρώπων».

Και όπως και στην τοιχογραφία, έτσι και από την εκδήλωση, δε θα μπορούσε να λείπει ο ένας και μοναδικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος ήταν ο επίτιμος καλεσμένος.

Ανάμεσα στον Τζαμπάρ, στην τοιχογραφία, ήταν ο Μάτζικ, ο Σακίλ, ο Κόμπι, ο Γκασόλ και φυσικά ο Λεμπρόμ Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» φέτος, κατά τη διάρκεια της σεζόν, προσπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο 76χρονος αποκάλυψε πως «ποτέ μου δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον ΛεΜπρόν πάνω από 2-3 λεπτά».

Παρόλα αυτά ο Τζαμπάρ, ο οποίος τον συνάντησε και τη μέρα που έσπασε το ρεκόρ του, επανέλαβε πως «του αξίζουν συγχαρητήρια για όλα τα σπουδαία που έχει καταφέρει», ενώ σημείωσε πως «μεταξύ μας δεν υπάρχει αντιπαλότητα».

Αποκάλυψε όμως πως… ζηλεύει τον Κόμπι και όχι τον Λεμπρόν. Πολύ απλά «γιατί ο Κόμπι έχει δύο φορές το πρόσωπό του στην τοιχογραφία».

"It's really wonderful to see this mural. Although, I am a little bit jealous that Kobe [Bryant] got two images."



Kareem Abdul-Jabbar joked that he's a little jealous Kobe was pictured twice on the mural in Koreatown, Los Angeles 😅



(via @MarkG_Medina)pic.twitter.com/12vwSPDXxy