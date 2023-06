Λεμπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» θα δώσει την εκκίνηση στον αγώνα του Λε Μαν

Στις 10-11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί φέτος ο ιστορικός αγώνας του Λε Μαν, αλλά αυτή τη φορά οι οδηγοί μάλλον θα μπουν σε… δεύτερη μοίρα.

Ο λόγος; Μα η παρουσία του Λεμπρόν Τζέιμς. Οι διοργανωτές θέλοντας να τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνιας «ζωής» του ιστορικού αγώνα αποφάσισαν να δώσουν τη δυνατότητα στον «Βασιλιά» του ΝΒΑ να δώσει την… εκκίνηση.

Σε αντίθεση με άλλους αγώνες motorsport προκαθορισμένης απόστασης, στους οποίους αναδεικνύεται νικητής εκείνος που θα κάνει τον ταχύτερο χρόνο, στο 24ωρο αγών του Λε Μαν κερδίζει ο οδηγός που θα καλύψει τη μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μίας ημέρας.

An iconic starter for the race of the Century: #basketball player LeBron James @KingJames will be on flag duty at [email protected] this Saturday !@NBAFRANCE #LeMansCentenary pic.twitter.com/pVWPCNyZBw