Μπακς: Η ώρα της υπογραφής του Γκρίφιν, «Είμαι ενθουσιασμένος» δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός

Εδώ και λίγες ώρες η ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς έχει και επίσημα νέο προπονητή. Ο Άντριαν Γκρίφιν είναι ο εκλεκτός, όπως ανακοινώθηκε από τους ιθύνοντες των «Ελαφιών» και ακολούθως ανακοινώθηκαν και οι… υπογραφές.

Ο 48χρονος τεχνικός βρέθηκε στα γραφεία της ομάδας και υπέγραψε το συμβλόλαιό του.

«Ο Άντριαν είναι ένας αξιοσέβαστος προπονητής και πρώην παίκτης, που φέρνει ηγετικά χαρακτηριστικά και εμπειρία στην ομάδα μας. Η προπονητική κληρονομία πρωταθλητή, ο χαρακτήρας, η οξύνοια και η ικανότητά του να συνδέεται και να αναπτύσει παίκτες τον καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθοδήγηση της ομάδας. Κέρδισε επάξια αυτή την ευκαιρία" ανέφερε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Από την πλευρά του ο Γκρίφιν τόνισε «Είναι μεγάλη τιμή και είμαι ευγνώμων στον Γουές, τον Τζέιμι, τον Ντι, τον Τζίμι και τον Τζον που με επέλεξαν για πρώτο προπονητή των Μπακς. Οι Μπακς είναι ένας οργανισμός που κάνει πρωταθλητισμό και είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με ένα ρόστερ καταξιωμένων παικτών με χαρακτήρα και ταλέντο. Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στο Μιλγουόκι και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

