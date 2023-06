Ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Άντριαν Γκρίφιν οι Μπακς (pic)

Ο Άντριαν Γκρίφιν άφησε τον ρόλο που είχε ως βοηθός προπονητή στους Τορόντο Ράπτορς, για να αντικαταστήσει τον Μάικ Μπουντενχόλζερ στον πάγκο των Μπακς.

Αυτός θα είναι ο πρώτος ρόλος του 48χρονου ως πρώτος προπονητής, με τον Γκρίφιν να έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και βοηθός προπονητή στους Μπακς από το 2008 έως το 2010.

«Ο Άντριαν είναι ένας προπονητής που χαίρει εκτίμησης και φέρνει εξαιρετικά ηγετικά χαρακτηρισιτκά και εμπειρία στην ομάδα μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των Μπακς, Τζον Χορστ.

«Η προπονητική του εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ο χαρακτήρας, η μπασκετική του οξυδέρκεια και η ικανότητά του να συνδέεται και να αναπτύσσει παίκτες τον καθιστούν την ιδανική επιλογή για να ηγηθεί της ομάδας μας. Έχει κερδίσει αυτή την ευκαιρία», συμπλήρωσε ο Χορστ.

The Milwaukee Bucks have hired Adrian Griffin as Head Coach. https://t.co/UiFGQoYkOJ