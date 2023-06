Μπάτλερ: «Δε δίνουμε μία»

Η αλήθεια είναι πως ο δρόμος της ομάδας του Μαϊάμι, μέχρι τους τελικούς, αλλά και μέχρι τη στιγμή που έγινε το 1-1 και πήραν στα χέρια τους το πλεονέκτημα της έδρας, μόνο.. στρωμένος με ροδοπέταλα δεν ήταν. Το αντίθετο μάλιστα.

Οι Χιτ έπρεπε να πετύχουν σειρά ανατροπών που έδειχναν… ακατόρθωτες, αλλά τελικά τα κατάφεραν.

Ο Μπάτλερ ρωτήθηκε για τον παράγοντα που κάνει τους Χιτ τόσο ανθεκτικούς και η ατάκα του σταρ του Μαϊάμι ήταν αποστομωτική: «Είναι ο παράγοντας "δεν δίνουμε μία"»!

The Miami Heat have all bought in 😤 pic.twitter.com/qGJCOwSBoY