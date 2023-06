Ρόντμαν: « Από ένα σημείο και έπειτα το σεξ έγινε… δουλειά»

Άκρως αποκαλυπτικός ο Ντένις Ρόντμαν στην αυτοβιογραφία του.

Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που ο Ντένις Ρόντμαν προκάλεσε. Αλλά επέστρεψε και αναμένεται να προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA's Greatest Rebounder» ο εκ των κορυφαίων παικτών της «Δυναστείας» των Σικάγο Μπουλς και όχι μόνο, μίλησε για πολλές αθέατες πλευρές του εαυτού του. Και κάποιες από αυτές μας εξέπληξαν. Όπως οι λεπτομέρειες που έδωσε στη δημοσιότητα αναφορικά με τη σχέση του με την Κάρμεν Ηλέκτρα.

Ο Ρόντμαν παραδέχτηκε πως η σχέση του με την τότε πρωταγωνίστρια του Baywatch τον βελτίωσε σημαντικά, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης για τα πράγματα.

«Δεν ξέρω τι ήταν. Ίσως επειδή εκείνη την στιγμή στη ζωή μου έκανα σεξ με πολλές διαφορετικές γυναίκες. Τόσες πολλές που μερικές φορές γινόταν σαν δουλειά. Με την Κάρμεν ήταν διαφορετικό. Ήταν ωραίο να είμαι με κάποιον που περιμένει την κατάλληλη στιγμή, το σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή.

Πήγαμε να φάμε σούσι, ήρθαμε σπίτι, ξαπλώσαμε στο κερβάτι και κοιταχτήκαμε στα μάτια και μιλάγαμε όλη την ώρα. Ήταν εκεί τέσσερις ή πέντε μέρες, κοιμόταν στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου και δεν κάναμε ποτέ έρωτα. Ήταν κάτι εξωπραγματικό», ανέφερε ο Ρόντμαν.