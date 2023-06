Ο Γιόκιτς σκέφτεται την κόρη του και όχι το… δαχτυλίδι

Τον τελευταίο καιρό ο Νίκολα Γιόκιτς, με το που ολοκληρώνονται τα παιχνίδια της ομάδας του, γυρίζει προς την εξέδρα και το σημείο που κάθεται η οικογένειά του και κάνει μια κίνηση με το χέρι του δείχνοντας το… δάχτυλό του.

Τουλάχιστον αυτό νομίζαμε όλοι μέχρι τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος ο Γιόκιτς. Η κίνησή του αυτή είχε ερμηνευτεί από τους περισσότερους πως έδειχνε τη θέση στο δάχτυλο που θα πάρει το… δαχτυλίδι του πρωταθλητή, αλλά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική.

Ο Νίκολα Γιόκιτς απευθύνεται στην κόρη του και η κίνηση αυτή έχει να κάνει με ένα παιδικό τραγούδι.

«Είναι απλώς ένα τραγούδι που τραγουδάμε. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά της αρέσει και μου αρέσει να έχω αυτή την σύνδεσή μαζί της» ξεκαθάρισε ο σούπερ σταρ των Νάγκετς ο οποίος δε δείχνει το δάχτυλό του, αλλά την παλάμη του.

Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι επειδή σε ένα παραδοσιακό παιδικό τραγούδι της Σερβίας, κάποια στιγμή ρωτάνε τα παιδιά «από πού πίνει νερό το λαγουδάκι;» και η απάντηση είναι να δείχνουν τα παιδιά την παλάμη τους.

