Οι Πέλικανς προσλαμβάνουν τον Μπορέγκο ως πρώτο βοηθό του Ουίλι Γκριν

Ο 45χρονος προπονητής, είχε μείνει ανενεργός την φετινή σεζόν, μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο των Χόρνετς, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ωστόσο ο Τζέιμς Μπορέγκο αποδέχθηκε την πρόταση των Πέλικανς και θα έχει τον ρόλο του πρώτου βοηθού του Ουίλι Γκριν, με τους «Πελεκάνους» να ποντάρουν στην επιθετική τακτική του.

Ο Μπορέγκο έχει πλούσια προϋπηρεσία ως βοηθός προπονητής, έχοντας αυτόν τον ρόλο σε Σπερς, Χόρνετς και Μάτζικ, προτού αναλάβει ρόλο πρώτου προπονητή στους Χόρνετς το 2018.

Με τον 45χρονο προπονητή στον πάγκο τους, οι Χόρνετς το 2021 και το 2022 έφτασαν μέχρι το play in tournament, χωρίς όμως να καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση στην post season.

