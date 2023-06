Δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό ο Φόστερ: Ονόμασε «μίνι ΟΑΚΑ» την ατμόσφαιρα στο Βίλνιους (vid)

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν... όλα τα λεφτά στην εντυπωσιακή νίκη της Ρίτας Βίλνιους επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (94-71), έχοντας 22 πόντους και όντας ο ηγέτης της ομάδας για το 1-1 στους τελικούς της λιθουανικής λίγκας.

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός άσος, ο οποίος έπαιξε σε Παναθηναϊκό (2020-21) και Προμηθέα (2022) στην Ελλάδα, θυμήθηκε την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, όταν ρωτήθηκε για το κλίμα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της Ρίτας.

«Έτσι αισθάνομαι μερικές φορές, σαν να παίζουμε σε ένα μίνι ΟΑΚΑ και μου αρέσει πολύ» είπε σχετικά ο Φόστερ, ο οποίος θυμάται πολύ καλά όσα έζησε για μια χρονιά στον Παναθηναϊκό.

