Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια εξετάζουν τον Μάνιον, στο… κόλπο και η Αρμάνι

Όσο η αγωνιστική χρονιά σε όλα τα πρωταθλήματα οδεύει στο φινάλε της, οι ομάδες κοιτούν σταδιακά το «χτίσιμο» της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Μπασκόνια έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 22χρονο γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, με την Aρμάνι να παρακολουθεί επίσης την περίπτωσή του.

Ο Μάνιoν, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, είχε έως τώρα με τη Βίρτους σε όλες τις διοργανώσεις 8 πόντους, 2,8 ασίστ και 1,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και σε σύνολο 50 αγώνων.

